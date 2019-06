Guatemala korraldab presidendivalimiste kõikide häälte ülelugemise

Keskvalimiskomisjoni president Julio Solorzoano ütles ajakirjanikele, et andis käsu tulemused "hääl hääle haaval üle kontrollida", et lahendada erimeelsused.

Guatemala presidendivalimiste avavoorus olid pearivaalideks endine esileedi Sandra Torres ja neljakordne presidendikandidaat Alejandro Giammattei. Esialgsete tulemuste kohaselt Torres on suurelt juhtimas.

Viiendaks jäänud kandidaati Thelma Cabrerat toetanud erakond Rahva Vabastusliikumine andis tulemuste osas sisse esimese kaebuse nimetades neid "ilmseks valimispettuseks". Süüdistusi on kostunud ka teiste poliitiliste liikumiste seast.

Analüütikud on veendunud, et 63-aastasel ärinaisel Torresel, ekspresident Álvaro Colomi abikaasal, seisab teises voorus ees tõsine võitlus Giammetteiga, kelle taha koondub konservatiivide leer.

Torres on lubanud viia läbi tervishoiu- ja haridusreforme ning tuua juurde töökohti, et pidurdada inimeste lahkumist USA-sse. Samuti on ta lubanud astuda samme abortide ja samasooliste abielu vastu.