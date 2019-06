Reformierakonna populaarsus hüppas juba 37,7 protsendi peale

Kui veel juuni alguses oli Reformierakonna toetusnäitaja 30,3 protsenti, siis nädal hiljem oli see teinud enam kui seitsmeprotsendilise hüppe ülespoole. Teisel kohal on 19. juuni seisuga Keskerakond 20,2 protsendiga, kaotates nädalaga populaarsusest veidi üle protsendi.

Kolmas on jätkuvalt Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), keda iseloomustab populaarsusnäitaja pidev ja suur kõikumine. Näiteks kui mai teisel poolel oli EKRE toetusnäitaja 16,8 protsenti, siis nädal hiljem oli see hüpanud 19 peale. Üle-eelmisel nädalal püsis see 19,1 protsendi peal, et 19. juuniks kukkuda 15,2 protsendi juurde.