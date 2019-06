Lasnamäel andis naine kahele mehele peksa

20. juunil sai politsei teate, et Lasnamäel Punasel tänaval toimus konflikt 18-aastase naise, 24-aastase mehe ja 31-aastase mehe vahel, mille käigus said 24-aastane mees ja 31-aastane mees kehavigastusi. Kõik kolm osapoolt olid alkoholijoobes, juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel, teatas politsei pressiesindaja.