Arvatava tulistaja endine tööandja: ta paistis silma agressiivse loomuga

«Ta väljendas end jah nii, et ma annan sulle peksa. Selline veider kõnemaneer oli tal,» ütles Avastu ning lisas, et Jürimäe töötas veel eelmise aastani Eincar Grupis rekkajuhina, vedades kaupa Euroopa vahet. «Minule teadaolevalt läkski ta edasi Tallinnasse tööle taksojuhiks,» ütles ta.

Politsei- ja piirivalveameti sõnul on Raivo praegu veel kätte saamata, ta on saleda kehaehitusega ning tal on seljas musta-valge triibuline särk. Politseile teadaolevalt on mees relvastatud.