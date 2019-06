Sri Lanka president pikendas ootamatult terrorijärgset eriolukorda

Mai lõpus ütles Sirisena välisriikide diplomaatidele, et riigi julgeolekuolukord on "99 protsendi ulatuses" taastunud ning eriolukord tühistatakse 22. juunil.

Sri Lankal hukkus 21. aprillil rünnakutes kolmele hotellile ja kolmele kirikule 258 inimest. Sellele järgnesid moslemitevastased rahutused, milles hukkus vähemalt üks inimene. Politsei on rünnakute toimepanemises süüdistanud rühmitust Rahvuslik Thowheeth Jama'ath ning need on omaks võtnud ka IS.