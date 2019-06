Vangid said suitsuvaidluses kohtus võidu

Viru vangla neli vangi esitasid kaebuse vangla vastu halduskohtule ja üks vang maakohtule. Halduskohus rahuldas 12. juunil nelja vangi kaebuse ja tühistas Viru vangla kodukorra punkti, milles see keelab suitsetamise vangla territooriumil kinnipeetavatele. Kohus käskis vanglal kinnipeetavate suitsetamise küsimust uuesti otsustama.

Kohus leidis, et vangla ei ole võtnud asja otsustamisel arvesse kõiki olulisi asjaolusid ning on arvestanud asjaolusid, millele ei oleks tohtinud tugineda.

Kohus ei võtnud seisukohta küsimuses, kas suitsetamise keelamine kinnipeetavatele on otstarbekas, ega teinud ettekirjutusi selle kohta, kuidas tuleb vanglal asi selle uuel lahendamisel otsustada.

Vangla tugines suitsetamise keelamisel eeskätt tubakaseaduse sätetele. Kohus aga leidis, et kinnipeetavate puhul tuleb esikohale seada vangistusseaduse nõuded. Kõiki vangistusseaduse nõudeid kinnipeetavate vabaduse piiramisel vangla aga järginud ei ole.

Vangla on kodukorras toonud suitsetamist välja kui ohtu vangla julgeolekule ning see on tõepoolest üks tingimus kinnipeetava vabaduse piiramiseks.

Kohus tõdes, et vangla kohaldatud piirangud peavad ühtlasi aitama kaasa vangistuse täideviimise eesmärgi saavutamisele, milleks on kinnipeetava suunamine õiguskuulekale käitumisele ja õiguskorra kaitsmine, kuid kodukorra muutmisel ega kohtumenetluses esitatud vangla põhjendustest ei olnud aru saada, kuidas suitsetamise keelamine vangistuse täideviimise eesmärgile kaasa aitab. Seega ei olnud vangla põhjendused kohtule veenvad.

Kohus rõhutas, et ei sea kahtluse alla, et vanglas julgeoleku tagamine on oluline.

«Küsimus on aga selles, et tuleb saavutada mõistlik tasakaal julgeoleku tagamiseks vajalike pingutuste, vangistuse eesmärkide saavutamise ja kinnipeetavate õiguste piiramise vahel. Kinnipeetavate õigusi ei saa lõputult piirata põhjendusel, et nii on vangla julgeoleku tagamine lihtsam ja odavam,» märkis kohus.

Vangla tõi ka välja, et suitsetamine on sõltuvushaigus ning ta soovib kinnipeetavad sõltuvusest vabastada, kuid kohtu hinnangul tähendab see seda, et sisuliselt on vangla otsustanud kohaldada kinnipeetavatele nende tahtest olenematut ravi. Selleks aga õiguslik alus puudub.

«Samuti puudub alus keelata kinnipeetavale tegevusi põhjusel, et need on kahjulikud tema tervisele. Kohtu hinnangul ei ole suitsetamise keelamisel kohane kasutada põhjendust, et see kaitseb suitsetavate kinnipeetavate tervist ja aitab neil sõltuvusest vabaneda. Kohane argument on järelevalvet teostavate vanglaametnike kaitsmine passiivse suitsetamise eest, kuid selle puhul oleks tulnud täpsemalt selgitada, kui suur see mõju vabas õhus suitsetamise korral tegelikult on ja kas seda ei ole võimalik kohaste abinõudega vältida või vähendada,» leidis kohus.

Kohus tunnistas ühtlasi põhiseadusega vastuolus olevaks ja jättis kohaldamata justiitsministri määruse, mis keelab kinnipeetavatele sigaretid.

Kohus heitis justiitsministri määrusele ette seda, et sarnaselt vanglaga ei ole minister täielikult arvestanud vangistusseadusest tulenevate nõuetega kinnipeetavatele esemete keelamisel.

«Minister on sigarettide keelamist põhjendanud julgeoleku kaalutlustega, kuid sigaretid kui esemed ei saa vangla julgeolekut oluliselt ohustada. Suitsetamist kui tegevust määrusega ei reguleerita,» nentis kohus.

Lisaks on ministri määrusega kehtestatud sigarettide omamise keeld ja vangla kehtestatud suitsetamise keeld oma koosmõjus raskesti arusaadavad.

«Kui minister soovis reguleerida määruse muudatustega suitsetamist kui tegevust, siis oleks tulnud seda selgelt ja üheselt arusaadavalt ka teha. Selle asemel keelas minister kinnipeetavatele sigaretid ning tühistas määruse sätted, mis nägid ette suitsetamise võimaluse ja tingimused,» märkis kohus.

Kohus osundas, et alates 2017. aasta 1. oktoobrist puuduvad ministri määruses suitsetamist kui tegevust reguleerivad sätted ehk see ei ole lubatud ega samas ka keelatud. «Kui minister suitsetamist vanglas reguleerida ei soovinud, siis jääb kohtu hinnangul sigarettide kui esemete keelamine üldse arusaamatuks,» tõdes kohus.

Kuna halduskohus tunnistas ministri määruse põhiseadusega vastuolus olevaks, siis edastatakse see riigikohtule põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatamiseks.

Tartu maakohus tunnistas ühe Viru vangla vangi kaebuse alusel 20. juunil põhiseadusega vastuolus olevaks ja kohustas jätta kohaldamata justiitsministri sigarettide omamise keeldu sisaldava määruse.