KOHALIK VAADE. Lätil on Kapten Konstitutsiooni vähem vaja kui Lepitajat

Läti saab 8. juulil uue presidendi. Tema nimi on Egils Levits, ja see on ilmselt kõik, mida teil üldse tema kohta teada on vaja. Kui te mingil kummalisel põhjusel peaksite siiski tahtma kaevata sügavamale, siis siin on pisut lisainfot: ametisse astudes on ta 65-aastane, juurte poolest juut (kuigi tema pere peab end luterlasteks) ning kõneleb vabalt saksa ja üsna korralikku inglise keelt.