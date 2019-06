USA eriprokurör Mueller nõustus kongressi ees tunnistusi andma

USA president Donald Trump on süüdistanud demokraate, et need olid pettunud eriprokurör Robert Muelleri uurimise tulemustes ja tahavad seda nüüd korrata.

"Pärast seda, kui raisatud on 40 miljonit USA maksumaksjate raha, läbi töötatud 1,4 miljonit lehekülge dokumente ja küsitletud pea 500 inimest. Ja siis selgus, et see ei vasta demokraatide soovidele. Nüüd tahavad nad seda korrata. Seda ikka teha ei tohi, see on juba halb meie riigile," kirjutas Trump möödunud kuul sotsiaalmeedias.