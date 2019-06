Eesti delegatsiooni Gruusias peeti Vene omaks

Ent pärastlõunal saali naastes selgus, et parlamendi spiikri koha on hõivanud hulk Gruusia opositsiooni poliitikuid, kes takistasid Kommunistlikku Parteisse kuuluval Vene riigiduuma saadikul Sergei Gavrilovil naasta parlamendi spiikri toolile, kus ta hommikul assambleele kõne pidas.

Põhjust opositsiooni meelehärmiks andis kaks asja. Esiteks okupeerib Venemaa 20 protsenti Gruusia territooriumist. Teiseks on Gavrilov väidetavalt osalenud sõjas Gruusias vastu lahku löönud Abhaasia poolel 1992-1993. Poliitik on väited ümber lükanud. Niisamuti on Gavrilov toetanud keskvõimu kontrolli alt väljas olnud Abhaasia ja Lõuna-Osseetia iseseisvusmist Gruusiast.

«Lõpuks Vene delegatsioon lahkus saalist, aga üks aktiivne Gruusia kolleeg hakkas ka minu ja Valeri peale karjuma, et me lahkuks saalist. Ilmselt ta ei saanud aru ja arvas, et meiegi oleme venelased. Aga Valeri siis selgitas, et tuleme Eestist,» selgitas Sibul.