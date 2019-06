Venezuela valitsus teatas riigipöördekatse nurjamisest

Venezuela opositsiooniliider Juan Guaidó lükkas valitsuse jutud riigipöördekatse kohta tagasi ja kinnitas, et jätkab üleskutseid sõjaväele, et need hülgaksid Maduro.

"See on seesama vana lugu juba mitmendat korda ja meedia on juba kaotanud järje mitu korda neidsamu süüdistusi on esitatud," ütles Guaidó.