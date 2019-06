Finantsinspektsiooni juhatuse liige: rahapesu tippajal vastutas selle tõkestamise eest vaid 1,5 inimest

Swedbank ootab ärevusega, millise hiigeltrahvi Rootsi finantsinspektsioon neile määrab. millised on Eesti võimalused nende karistamiseks?

Finantsinspektsiooni juht on Riigikogu ees ettekannet pidades palunud neid trahvimäärasid juba aastaid suurendada, aga trahvi suurus krediidiasutuse seaduses on täna 32 000 eurot. Minu jaoks on siin pildil midagi väga valesti! Kui riskid pargitakse Eesti ühiskonda ja seda ei suudeta siin selliste juhtumite puhul tagasi võtta riigieelarvesse näiteks kõrgete trahvide kujul, see ei ole õige. Praegu on 10-15 rahapesu kaasust Euroopas, kus trahvid ulatuvad miljarditesse.

Eestile jääb vaid mainekahju!

Paraku see nii on.

Millised trahvisummad oleksid piisavad?

Me võiksime rääkida sadadest miljonitest.

Finantsinspektsioon on ise ka uurimise all. Euroopa pangandusjärlevalve (EBU) alustas veebruaris ametlikku uurimist nii Taani kui Eesti finantsinspektsioonide suhtes, kuidas nad ei suutnud täita EL õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Mis seis sellega on?

See menetlus on ametlikult lõpetatud. Rikkumisi finantsjärelvalvete tegevuses ei leitud. Puht juriidilises mõttes meile etteheiteid ei olnud. Lõppeks oleme me ju ka asutus, kes ainsana Eestis ja ka Taanis on selle rahapesuskeemi kinni pannud.

Õiguskomisjonis uuriti ka rahapesu teemat ja komisjoni juht Jaanus Karilaid tõi välja, et ei saa välistada ka korruptsiooni, kus teatud ametnikud võisid ka teadlikult seda teemat kalevi all hoida ja et ei saa välistada ka poliitilist korruptsiooni.

See oleks väga halb, aga seda peaks siis uurimisasutused uurima. Mind ei ole kunagi ükski poliitik püüdnud mõjutada ja mul on olnud väga erinevad poliitikud nõukogus, aga see küsimus on teistele organitele.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni protokollid näitavad, et riigiametnikud olid ammu teadlikud, et Venemaalt voolavad Eestisse ja Eestist välja kahtlased rahavood. Juba 2008 aastal räägiti selles samas valitsuskomisjonis, et Eestis pestakse läbi pankade Venemaa musta raha. Ka Venemaa Keskpanga president hoiatas, et Venemaa ettevõtted kannavad raha välisfirmadele ning neil on arvelduskontod Läti, Leedu ja Eesti pankades. Samal aastal kurtis prokurör Steven-Hristo Evestus, et Vene õiguskaitseasutused ei anna infot välja. Kas finantsinspektsioon ka kuidagi selle peale alarmeerus või oldi siis veel 2008. aastal uinuvas olekus?

Me ei olnud sugugi uinuvas olekus. 2006, 2007 pöördus meie poole Venemaa Keskpank ja viitas siis teatud ohtudele, me reageerisime sellele adekvaatselt. Me saatsime uurimisorganitele ehk rahapesu andmebüroole edasi selle teabe, et selline päring on tulnud, see puudutas loetud kliente ja see puudutas Danske Banka. Me tegime päringu ka Venemaa võimudele, et kuna raha tuleb Venemaa süsteemist, me soovime parmeini aru sada, millega on tegu, aga see koostöö ei realiseerunud. Me tegime omapoolsed kontrollid ja need kliendid lahkusid pangast. Aga kangem kiri tuli Venemaalt meile 2013. aastal, selle pinnalt oli meile selge, et seda riski me endale lubada ei saa, et tõenäoliselt me koostööd Venemaaga ei saa edasi arendada, mis rahaga konkreetselt tegemist on, aga meie suund oli see Taani panga äriliin lihtsalt Eestis kinni panna.

Mis oli kirja sisu?

Kirja sisu oli sama, et on kahtlus, et Danske Banki kaudu käib varjatud tegevus.

Selles mõttes on huvitav, et kui prokuratuur räägib, et Venemaa ei andnud infot välja, siis te räägite, et muudkui tulid kirjad palvega uurida rahapesu?