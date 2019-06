Fotod ja videod: roosiaeda kogunesid parimad lõpetajad

Üks kõneleja ütles, et oluline on küsida vanavanematelt elulisi tarkusi, sest vanem generatsioon kaotab paratamatult meiega kontakti. Kui mõne aja pärast tekib vajadus jõuda juurteni, võib olla aga juba liiga hilja.

Koolilõpetajatega rääkides selgus, et kõige populaarsemaks erialaks noorte seas on nende arvates füsioteraapia ja arstiteaduskond. «Pigem on populaarsed reaalained ja praktilised alad,» arvas Tartu Ülikooli lõpetanud Eda-Riin Leego ning lisas, et tema eriala ilmselt väga populaarne pole. Leego lõpetas Eesti ja Soome-Urgi keeleteaduse eriala. Tartu Ülikoolis folkloristika eriala lõpetanud Airika Harrik ütles, et endiselt on noorte seas populaarne ka psühholoogia.