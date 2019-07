248 meest viskab hundiratast

Tantsupeole tulnud Martti Toots (rahvatantsurühm Tuurit-Tuurit) rääkis, et peole pääsemise ülevaatusel viskas hundiratast temagi, kuid nüüd võeti see võimalus neilt ära.

«Tuli välja, et see on ohtlik. Väljakul on palju mehi, vahemaad on väikesed, ja saavad pihta. Seega võeti tegijaid vähemaks. Mina teen midagi hundiratta- laadset,» ütles ta ja lisas, et meedikud külastasid nende harjutusväljakut korduvalt.