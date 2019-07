Von der Leyen peab veenma turris europarlamenti

Pühapäeva hommikust teisipäeva hiliste tundideni kestnud erakorralise ülemkogu maratonkõnelustel osalenud peaminister Jüri Ratas möönis eile, et eks von der Leyen viimase kolme päeva jooksul tekkinud idee oli.

«Kui me tegime esmaspäeval ülemkogul pausi, et teisipäeval tagasi tulla, oli arusaadav, et siis laual olnud kandidaadid tuli jätta kõrvale ja vaadata uusi võimalusi,» rääkis valitsusjuht.