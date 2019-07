Tantsupeoliste traumad kasvavad iga päevaga

Kalevi Staadioni välihaigla statistika kohaselt on tantsupeo proovide esimesed päevad toonud arstitelki rohkelt hädalisi, kuid suuri traumasid pole õnneks veel kellelgi olnud.

Laulu- ja tantsupeol annavad kohapeal arstiabi regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse 30 meedikut – arstid, õed ja abilised. Mõlemal peo peaväljakul ehk Kalevi Staadionil ja Lauluväljakul on avatud välihaiglad, mis toimivad tavalise haigla erakorralise meditsiini osakonna põhimõttel, selgitas Põhja-Eesti regionaalhaigla pressiesindaja Stina Eilsen.

Eilsen loetles, et kaebuste seas oli palju rahvariiete ja veidi ebamugavamate jalanõude kandmisest tulenevaid ville, aga hädaliste seas tuli ette ka iiveldust ja oksendamist. Veel pöördus arstide poole inimesi kõrge vererõhu, päikeseallergia ja kõhulahtisusega patsiente. Abi vajas ka tantsija, kellel lendas putukas kõrva sisse.

Välihaiglates saab kergemate tervisemurede korral, mis täiendavaid uuringuid ei vaja, abi kohapeal. Eilseni sõnul on välihaiglad igakülgselt komplekteeritud, abi annavad professionaalsed ja kogenud meedikud ning koha peal on ka elustamisvahendid.

Tantsupeo välihaigla juures kohapeal olev dr. Vassili Novaki sõnul on vajab iga päev abi keskmiselt mitukümmend peolist ja varasem kogemus näitab, et peopäeval tõuseb pöördumiste arv mitmesajani. Peaproovi ja tantsupeo päeval on valves suisa tugevdatud meeskond – kaks arsti, neli õde ja kaks abilist igas välihaiglas.