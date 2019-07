Galerii: laulu- ja tantsupeo raames toimus aegade suurim rahvamuusikapidu

Rahvamuusikapeo loomingulise juhi Juhan Uppini sõnul väärivad esiletoomist kõik seitse pilliliiki, kuna igaüks neist on eriline nii repertuaari kui ka koosseisu poolest. «Pea kolme tunni pikkune rahvamuusikapeo kontsert on mitmekesine ning seal näeb rahvamuusika erinevaid liine, koolkondi, stiile, lähenemisnurki ja kõiki põhilisi populaarsemaid pille,» ütles Uppin.

Igal pilliliigil on omaette repertuaar ning peamiselt mängitakse lihtsaid rahvamuusikalugude seadeid, mis on just selle peo jaoks loodud.