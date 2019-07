Sudaani kindralid ja protestijuhid jõudsid võimujagamises kokkuleppele

Kokkulepe on läbimurre kõnelustel, mille eesmärk on lõpetada riigis kuid kestnud poliitkriis.

«Kaks poolt leppisid kokku suveräänse nõukogu loomises, millel on kolmeks aastaks või pisut rohkemaks sõjaväelase ja tsiviilisiku vahel roteeruv» president, ütles Aafrika Liidu vahendaja Mohamed El Hacen Lebatt ajakirjanikele.

Pingeid suurendas ka sõjaväelaste ohvriterohke rünnak protestijate laagrile 3. juunil. Rünnakus hukkus kümneid meeleavaldajaid ja sajad said viga.

Mõlemad pooled «nõustusid alustama nende kahetsusväärsete intsidentide üksikasjalikku, läbipaistvat, riiklikku ja sõltumatut uurimist, millega riik on viimastel nädalatel silmitsi seisnud», lausus Lebatt. Ta lisas, et nende seas on ka 3. juuni rünnak.