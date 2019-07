Politsei otsib Tallinnas kadunud 58-aastast Olegi

Oleg lahkus eile hommikul oma kodust Tallinnas ja pidi minema Järve keskusesse, kuid pole seni tagasi koju jõudnud. Mehe lähedased suhtlesid temaga päeva jooksul telefoni teel, kuid nende kõnede põhjal on aru saada, et terviseprobleemidega mees kaotas suuna ning ei tea täpselt, kus ta viibib.

Oma praegusesse asukohta sõitis Oleg tõenäoliselt linnaliinibussiga ja liikus sealt jala edasi. Politseinikud on kontrollinud meditsiiniasutusi ja erinevaid piirkondi, kus Oleg võis bussi pealt maha tulla, kuid pole meest seni leidnud.

Olegil on jalas mustad püksid ja seljas sinine jakk. Ta on 180 cm pikk ja kõhnema kehaehitusega, tal on hallid lühikesed juuksed. Mees liigub vaevaliselt, kuid abivahendeid ei kasuta.