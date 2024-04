Avariiline hoone ühes Eesti linnas võib jalakäija tappa, aga keegi ei tee midagi

Joala 11 asuv maja on ehitatud 1953. aastal ja kujutab endast tüüpilist hilismodernismi ajastu industriaalhoonet. Varem oli see päris ilus, nüüd on aga ebameeldiv ja hoolitsemata. Värv on ammu maha koorunud, seintelt pudeneb krohv, kuid probleem pole isegi mitte välimuses, vaid selles, et hoone on lagunenud ja võib olla ohtlik möödujatele.