Metallica tõttu kerkib Tartu kõrvale teine Tartu

Metallica on, platsi pole. Kui sa korra ütled «ei», pole sul kontserdiäris enam kohta, vasardas Eva Palmi peas. Ta palus oma töökaaslastel lahtiste silmadega ringi käia. Üks mõte oli Pärnu rand, kus aastal 2015 toimus esimene elektroonilise tantsumuusika festival Weekend. Nagu Õllesummer jäi Weekendki tänavu toimumata.

Metallica kontsert 2006. aastal Tallinna lauluväljakul troonib tänini Live Nation Estonia korraldatud kontsertide ametliku publikurekordina – 75 000 müüdud piletit. Siis oli Metallica teist korda Tallinnas. Esimesel katsel, 1999. aastal, pärast uue Eesti esimest majanduskriisi jäi lauluväljak ehk pisut hõredaks, hoolimata sellest, et pileti eest tuli toona välja käia vaid veidi vähem kui 20 eurot.

2006. «Ma olin produktsioonijuht – see oli metsik! See ei ole naisterahva töö sellist tehnilist poolt üles panna,» räägib Palm.

Tema pagas enne seda piirdus Saku suurhalli kontsertidega, aga esimene kogemus lauluväljakul andis kohe aimu, mida tähendab tõeline massiüritus. «Me ei teadnud, et see kontsert osutub nii pööraselt populaarseks,» ütleb ta. «See oli nagu ulme – iga beebi ja vanaisa-vanaema oli kohal, vaevalt nad midagi Metallica lugudest teadsid.»

See rahvahulk – pea võrreldav äsjalõppenud laulupeo publikuga – andis aimu, et piir on käes.