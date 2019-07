Koge on keskaegne ühe- või kahemastiline purjelaeva tüüp, mis oli kasutusel nii kauba- kui ka sõjalaevana. Koge tunnuseks on lame põhi ja madal süvis ning sirge vöör- ja ahtertääv. See on kõhukas laev suure lastiruumiga ning enamasti ühe mastiga ja ühe suure raapurjega.