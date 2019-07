Hiinlastega abiellunud Pakistani naised lõpetavad prostituudina

Mitmed perekonnad otsustavad anda oma tütre abieluks Hiina mehele, kes väidab end olevat rikas ja kristlane. See võimaldab perekonnal pakkuda head elu tütrele ning saada ka endale lisaraha, kirjutab RFE/RL.

Paljud pered osalevad selles protseduuris heauskselt. «Me arvasime, et meie tütar saab rõõmsaks, nad lubasid talle head perekonnaelu», ütles Parveen, ühe inimkaubanduse ohvri ema RFE/RL-ile.

See, mis ootab Pakistani naisi ees Hiinas, on aga midagi muud – sunnitud prostitutsioon ning peksimine kui käskudele ei alluta. Raha, mida lubati perekonnale, ei saabu kunagi.

Selline saatus tabas Rimshat, kes ütles vanematele videos läbi pisarate, et «ta palub mul seksida kõikide oma sõpradega, kes teda külastavad, et teenida raha. Ta peksab mind kui ma keeldun. Palun aidake mind».

Rimsha on endiselt Hiinas ning ta pole ainuke. RFE/RL kirjutab, et skeem, millega meelitati Rimshat Hiinasse on levinud. Vaestest perekondadest pärit kristlasi meelitatakse abiellu Hiina meestega läbi kristlike vaimulike, kes aitavad vahendajatel leida sobivaid naisi, vahendab South China Morning Post.

Kuigi Pakistani võimud on arreteerinud inimesi, kes on seotud seda tüüpi abielude sõlmimisega, siis on Islamabad hoidunud avalikust kriitikast Hiina vastu. Hiina on Pakistani jaoks oluline majanduslik ja julgeolekupartner, seetõttu soovivad Pakistani võimud vältida võimalikku suhete halvenemist, vahendab RFE/RL.

Ohvriks sattunud naiste kogemus

RFE/RL on saanud kontakti mitmete naistega, kes on sattunud petuskeemi ohvriks. Nad räägivad, et enne Hiinasse saabumist käitusid mehed hästi, kuid kohale jõudes muutus kõik.

Enamik meestest, kellele mehele mindi, ei ole naiste sõnul ei kristlased ega rikkad. Vaid 15-aastase Saweera ema Azra ütleb, et mees sundis teda prostituudiks, et maksta tagasi pulmade peale kulutatud raha.

Samuti puuduvad neil teadmised kristlusest, kuigi Pakistanis olles esinesid nad kristlastena, vahendab RFE/RL.

Enamik ohvritest ütlevad, et neid sunniti prostituudiks ning kui naised keeldusid võõraste meestega raha eest seksima, siis järgnes peksmine. Üks ohver on RFE/RL-ile ka öelnud, et teda ähvardati neerude eemaldamise ja tapmisega.

Mõned naised on aga suutnud põgeneda. RFE/RL rääkis viie naisega, kes said sellega hakkama.

Üheks neist oli Natasha Masif, 23-aastane naine, keda sunniti prostituudiks. Tema õnneks tuli üks Pakistani õpilane Hiina, kes oli samast kogudusest, kus olid ka Masifi vanemad. Teeseldes, et ta on klient, suutis ta saada Natashaga kokku ja aidata tal põgeneda, vahendab RFE/RL.

Naina, 18-aastane tüdruk Lahorest, oli Hiinas neli kuud ning ütles, et teda hoiti teenijana ning pidi päevad läbi töötama. Ta ütles, et suutis «viisakalt» veenda oma meest, et ta võiks minna Pakistani ning seejärel enam Hiinasse ei naasenud, kirjutab RFE/RL.

Ohvriks langevad peamiselt vähe-haritud

Ohvriteks satuvad tihti maapiirkondadest pärit perekonnad, kes on kirjaoskamatud ning kristliku taustaga. Kristlike kogukondade vaesus ja marginaliseeritus riigis seab sealsed noored naised ohtu ning võimaldab nende langemist abielupettuste ohvriks, ütleb Saleem Iqbal, kristlasest Pakistani aktivist.

Pakistanist pärit naiste langemine ohvriteks on muutunud tavapärasemaks aastast 2018, vahendab South China Morning Post. Varasemalt toodi Hiinasse naisi lähemal asuvatest vaesetest riikidest, nagu Põhja-Korea, Laos ja Vietnam.