Sillamäel võttis endalt elu kümneaastane

«Ausalt öeldes ei näe ma koolil otsest seost selle juhtumiga,» sõnas Sillamäe vanalinna kooli direktor Irina Liu. «Algkooliõpetaja, kes temaga töötas, on väga tähelepanelik. Ta ei oleks mitte kunagi jätnud märke tähelepanuta, kui ta vaid oleks näinud, et midagi on teoksil, ta on sellistel puhkudel alati sekkunud.»