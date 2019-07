Terviseamet selgitab festivalil purjutanud meedikute isikuid

«Hetkel üritame ürituse korraldaja ja teiste kaudu välja selgitada, missuguse asutuse töötajad meditsiinilist turvateenust osutasid ja kes nad olid. Seni meedias avaldatud ja meile antud info on üsna vastuoluline, püüame asjasse selgust tuua, uurides mitmelt poolt edasi. Kui laekunud info põhjal on alust arvata, et osutatud teenus ei olnud kvaliteetne või ohutu, algatatakse järelevalve,» rääkis erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Kalev Pahla BNSile.