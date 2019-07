Noored harrastavad kadumismängu, politsei raiskab oma aega

«24 tunniks teadlikult kadumise mäng on Eestisse jõudnud alles hiljuti, kuid õnneks pole noorte seas populaarseks osutunud,» selgitas Postimehele Ida-Harju politseijaoskonna juht Roger Kumm. Politseile on teada vaid mõnest üksikust kadumismängu juhtumist.

Kummi sõnul tuleb arvestada sellega, et noored kaovad sageli teadlikult kodust ja lastevanemate juurest hoopis seepärast, et soovivad nende kontrolli alt pääseda. Tihti vajavad perekonnad, kust lapsed ära jooksevad, rohkem tähelepanu ja abi. «Seepärast edastab politsei info jooksus olnud lastest ka lastekaitsetöötajatele. Tihti on lapse ära jooksmine tingitud hoopiski keerulistest pere- või sõprussuhtest, käitumisest või muudest probleemidest koolis,» selgitas ta.

«Kadunud inimeste otsing on alati politseile prioriteet, olenemata vanusest. Otsingutesse kaasatakse tõepoolest palju ressurssi, vajadusel ka vabatahtlikke,» lausus Kumm ja lisas, et just seetõttu on äärmiselt rumal kui keegi seda kurjasti ära kasutab, lihtsalt mängu pärast.