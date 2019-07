USA suunab Kesk-Ameerika abirahad Venezuela opositsioonijuhi toetuseks

USAID ütles dokumendis, et Venezuela poliitiline kriis on «märkimisväärne, pakiline sündmus USA riiklike huvide seisukohast», mis vajab 41,9 miljoni dollari ümbersuunamist.

USA abiagentuuri sõnul toetatakse 19,4 miljoni dollariga «head valitsemist» Venezuelas. See raha läheb aga «ajutise valitsuse töötajatele palkade ja toetuste maksmiseks, tööga seotud reisimiseks ja teisteks kuludeks, mis on vajalikud tagama läbipaistva finantsjuhtimise süsteemi täielikku rakendamist ja teisi tegevusi, mis on vajalikud demokraatlikuks üleminekuks».