Endise abikaasa suhtes lähenemiskeeldu rikkunud mees võeti vahi alla

Taotluse esitanud prokurör Sergei Listov rõhutab, et mees on varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud. «Tänavu jaanuaris tunnistas Viru Maakohus mehe süüdi endise abikaasa tapmisega ähvardamises, lisaks kohaldati tema suhtes lähenemiskeeldu. Vaatamata sellele, et mehel oli keelatud läheneda kannatanule lähemale kui 100 meetrit ning suhelda temaga telefoni teel ja sotsiaalvõrgustiku kaudu, on ta korduvalt talle määratud keeldu rikkunud,» selgitas prokurör Listov.