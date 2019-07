Nolan küsib filmivõteteks Laagna teel kahte lisapäeva

«Me küsisime algselt võteteks rohkem päevi, arutelu käis Laagna tee täieliku sulgemise üle kolmeks-neljaks nädalaks, kuid me mõistame, et Tallinn ei saa endale lubada nii pikka liikluspiirangutega perioodi,» selgitas Thomas Hayslip, Funfair Films Limited tegevprodutsent. «Filmivõtted on täies hoos, kuid me vajame siiski kaht lisapäeva, et see osa filmist lõpetada.»