Ukrainlased valivad taas, ilmselt jälle Zelenskõi leeri

Ülivõimsalt presidendivalimised võitnud Zelenskõi erakond näib tegevat parima tulemuse ka parlamendivalimistel ning saavutavat parlamendis ehk ülemraadas enamuse. Valimiste eel korraldatud arvamusküsitlustes on uus partei Rahva Teener Ukraina populaarseim poliitiline jõud. Ühe küsitluse kohaselt toetab seda ligi pool oma valimisotsuse teinud ukrainlastest.

Erakonna nimi on pärit telesarjast, kus Zelenskõi mängis presidendi rolli enne, kui päriselus riigipeaks tõusis. Väljastpoolt poliitikat rambivalgusse ilmunud Zelenskõi ongi esitlenud end eliidivastase vastuvoolu kandidaadina. Poliitilise uustulnuka ja Ukraina noorima juhina pärast Nõukogude Liidu lagunemist on ta teatanud, et ei soovi oma erakonda praegusi ega endisi otsustajaid.