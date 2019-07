TS Laevad paneb parvlaeva Tõll 1,6 miljoni toel sõitma elektriga

TS Laevade juhatuse esimees Jaak Kaabel ütles, et Eesti Natura 2000 külgneval Väinamere hoiualal opereeriva laevafirmana on keskkonnasõbralikkus meile ülioluline.

«Parvlaevadele on viimastel aastatel loodud mitmeid keskkonnasõbralikke lahendusi. Eestis oleme esimesed, kes diisel-elekter hübriid lahendust hakkab kasutama parvlaeval, mis sõidab suure ööpäevaste väljumiste ja manööverduste arvu juures ning talvekuudel miinuskraadides ja jääoludes nagu seda pakub Virtsu-Kuivastu liin,» märkis ta. «Usume, et lühematel parvlaevaliinidel on keskkonnasõbralikud elektrilaevad parvlaevanduse tulevik nii Eestis kui mujal, eriti arvestades ülemaailmseid kliimaeesmärke õhku paisatava CO2 vähendamiseks.»

Kaabel lisas, et kui projekt on edukas, võetakse tehnoloogia edaspidi kasutusele kõigil neljal ettevõtte uuel laeval. «Tegutseme selles suunas, et tulevikus täielikult loobuda Väinamere parvlaevade puhul fossiilsetest kütustest ja jõuda null-emissioonini. Usume, et iga aastaga saab keskkonnasõbralikkus aina olulisemaks argumendiks ka meie reisijatele.»