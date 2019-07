Soomes on üleriigiline saunapäev

Saunapäeva eestvedaja on rahvusringhääling Yle, kes kutsus soomlasi üheskoos leilitama ja võõraid ka oma kodusauna kutsuma.

Soome saunaseltsi sõnul on saunakultuur esitatud riigi esimeseks kandidaadiks UNESCO rahvusvahelise kultuuripärandi nimekirja ja see on üks põhjus, miks Yle kogu rahvast täna sauna kutsus.