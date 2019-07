KOHALIK VAADE. Madal sündimus ähvardab Hispaaniat kui tiksuv pomm

Hispaania naised saavad keskmiselt 1,3 last, mis on üks madalamaid näitajaid kogu Euroopas. Kuigi rahvastik vananeb ja lapsi sünnib varasemast vähem kõigis Euroopa maades, torkab Hispaania silma erakordselt kiire ja drastilise sündimuse kahanemisega: veel 1970. aastal oldi 2,9 lapsega naise kohta kõige suurema sündimusega maa Euroopas, kuid 1998. aastaks oli see kahanenud 1,15 lapsele, mis oli maailma madalaim näitaja.