Video: Kanada politsei otsustas inimjahilt tuure maha keerata

Otsingute kese oli Gilliami linna ümbrus ja Fox Lake Cree rahvaste kogukonna alad. Kohalikud tunnevad politsei lahkumise tõttu end praegu ebakindlalt.

Tagaotsitavatest ei ole üle nädala ühtegi märki leitud ning paljud kohalikud ei ole kindlad, kas nad saavad oma tavaelu juurde naasta. Gilliami elanik Joyce Irwin sõnas: «Oleks tore teada, mis nendega juhtus. Kas nad on surnud või mitte? Kas peame uksi lukustama?»

Kahtlusalustest ei ole märku olnud alates 22. juuli õhtust, mil Gilliami linna lähistelt leiti nende põlenud Toyota RAV4 linnamaastur.

Noormehi kahtlustatakse ameeriklanna Chynna Deese’i ja austraallase Lucas Fowleri topletmõrvas Liardi kuumaveeallikate lähistel Briti Columbias, lisaks on neile esitatud süüdistus ja vahistamisorder kanadalase Leonard Dycki mõrva eest Dease'i järve lähedal, ligi 500 kilomeetri kaugusel kohast, kust leiti Deese’i ja Fowleri surnukehad.

Abikomissar Jane MacLatchy sõnul kutsub RCMP järgmise nädala jooksul Manitoba provintsi põhjaosast tagasi õhutoe ja RCMP eriüksused. Kanada õhuvägi on juba tagasi kutsutud.

MacLatchy palus inimestel püsida valvsad ning võtta kohalike politseinikega ühendust juhul, kui peaks noormehi märkama. Ta lisas, et ei ole üllatunud, et Schmegelsky ja McLeod plehku pääsesid, sest piirkond on väga inimtühi ja eraldatud.

Various aircraft flying over York Landing searching for Kam Mcleod and Bryer Schmegelsky.@9NewsAUS @TheTodayShow pic.twitter.com/EfO0ykMRqc — Alexis Daish (@LexiDaish) July 30, 2019

«See on lihtsalt väga keeruline koht, kust kedagi otsida, kes ei taha, et teda leitaks. Loodan, et juurdlus areneb edasi, kuid praegu on asjad niimoodi,» nentis abikomissar MacLatchy, kes on ka Manitoba provintsi RCMP ülem.

Ta kinnitas, et otsingud ei lõpe ning mõned meeskonnad jäävad jätkuvalt Gilliami linna lähistele valvesse. «Ma tean, et tänased uudised ei ole need, mida ohvrite perekonnad ja Põhja-Manitoba kogukonnad kuulda tahtsid, kuid selliste karmide ja hõredalt asustatud piirkondade otsingutel on alati võimalus, et inimesi ei leita esimesel katsel,» lisas MacLatchy.

Vaade läbiotsitavale alale politsei helikopterist. FOTO: HANDOUT / REUTERS / Scanpix

Intensiivne inimjaht käivitus 23. juulil, kui Kanada politseinikud samm sammu haaval Gilliami linna ümbruses metsikut loodust, võssa kasvanud rongirööpaid, üksikuid elektriliine ja mudaseid jõekaldaid läbi otsima hakkasid. Otsingutel kasutasid politseinikud jäljekoeri, droone, helikoptereid ja ATVsid. Lisaks laenas õhuvägi otsinguteks CC-130H Hercules transpordilennukit ja CP-140 Aurora infrapunakaamera ja radarisüsteemidega varustatud patrull-lennukit.

Pärast ligi 11 000 ruutkilomeetri läbikammimist ja üle 100 mahajäetud hoone ning ligi 250 vihje uurimist, teatas MacLatchy, et on aeg otsingud väiksemale skaalale viia. Politsei ei ole enam kindel, kas McLeod ja Schmegelsky leitakse elusalt või surnult.