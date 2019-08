Eakas seeneline eksis Alutaguse metsa ära, korravalvurid aitasid mehe hädast välja

«Kahjuks on olnud juhtumeid, kui eksinud inimene kuuleb politseiauto sireeni või näeb kopterit, kuid ei tule välja. Seda on ette tulnud ära eksinud eakate inimestega, kelle kadumisest on politseid teavitanud nende murelikud lähedased. Vanainimesed peitsid end, kartes, et nad peavad otsingud kinni maksma, raskendades sellega niigi keerulisi maastikuotsinguid. Need kartused on täiesti alusetud, kõik politsei teostavad otsingud on tasuta kõigile ja meie eesmärk aidata eksinud inimene võimalikult kiiresti elusa ja tervena koju,» lisas Heinsar.