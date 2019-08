Fotod ja video: Vahipataljoni uus ülem on kolonelleitnant Margot Künnapuu

«Näen, et Vahipataljoni ülesanded sobituvad praegusesse ajaruumi hästi. Pean oluliseks, et saaksime edukalt täidetud nii presidendi kaardiväe kui sõjaväepolitsei ülesanded. Soovin, et Vahipataljoni teenima tulevad ajateenijad tunneksid teenistuse lõppedes, et nende 11-kuuline teenistusaeg on olnud hea, sisukas ja ohutu,» ütles kolonelleitnant Künnapuu.