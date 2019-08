Kanepi gümnaasiumist lahkub veel kolm õpetajat

Anonüümsust palunud Kanepi gümnaasiumi õpetaja rääkis, et läheb lähipäevil uude kooli töölepingut allkirjastama. Direktor Ilvi Suislepa alluvuses ta enda sõnul jätkata ei suuda. «Ma ei saa rajada oma tulevikku ootusele, et äkki see direktor lahkub. Ma ei saa seda otsust lõputult edasi lükata. Mul on pere ja pean selle probleemiga tegelema,» rääkis ta.