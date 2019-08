Vene saatkond: et Eesti Donbassi passe ei tunnista, on kahetsusväärne

«Tekitab kurbust, et Eesti jätkab Euroopa Liidu riikide seas võistlust venevastasuse esikoha eest. Oleme kindlad, et Eesti võimude tegelik liitumine humanitaarblokaadiga Donbassi vastu, mis on juba üle viie aasta riiklike ja pangateenusteta, sotsiaatoetuste, tervishoiu, hariduse ja sideta, ei soodusta olukorra paranemist Ida-Ukrainas,» seisis Vene saatkonna teisipäevases avalduses.