Reitingud: EKRE toetus on langenud selle aasta madalaimale tasemele

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 8. juulist 5. augustini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku. Selle aasta tulemuste võrdluses saavutab juba neljandat nädalat järjest uue tipu Reformierakonna toetus, kellele annaks oma hääle 38,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Keskerakonda valiks 17,8 protsenti ning seega jääb peaministripartei Reformierakonnast juba 20,7 protsendi kaugusele. Kolmandal kohal oleva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetus on 15,5 protsenti. Mõlema koalitsioonipartneri toetus on langustrendis ning Keskerakonna kui ka EKRE reiting on selle aasta tulemuste võrdluses madalaimal tasemel.

Sotsiaaldemokraatlikku erakonda toetab 9,3 ning Isamaad 8,6 protsenti küsitlusele vastanutest. Ülejäänud erakondade toetus jääb alla valimiskünnise. Nii toetab Eesti 200 4,2 ja Rohelisi 2,6 protsenti vastanutest.

Reformierakonna tõus ning Keskerakonna ja EKRE langus tähendab seda, et kasvanud on ka opositsiooni ning langenud koalitsiooni toetus. Valimiste järgselt mõõdetud tulemuste võrdluses uue tipu saavutanud opositsiooni toetus on 47,8 protsenti ning madalaimale tasemele langenud koalitsiooni toetus 41,9 protsenti.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9 protsenti.