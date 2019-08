Iisraeli rahvusraamatukogu sai kätte puuduvad Kafka käsikirjad

Pärast kirjaniku surma 1924. aastal leidis Brod siiski, et ei suuda sõbra soovi täita ja võttis 1939. aastal natside okupeeritud Tšehhoslovakkiast Tel Avivi põgenedes Kafka paberid kaasa.

Rahvusraamatukogu on näinud 2008. aastast alates vaeva, et arhiiv kokku saada ja Jeruusalemma tuua, ütles direktor David Blumberg kolmapäeval ajakirjanikele. Raamatukogu taotluse aluseks oli Brodi testament.

Raamatukogu arhivaar ja kuraator Stefan Litt ütles, et suurema osa materjalist on Brod juba avaldanud, aga ilmumata on veel sõprade endi kirjavahetus ning mitmed Kafka märkmed, päevikud ja mõtisklused.