Ministeerium: sotside plaan muuta kodakondsusseadust nõuab analüüsi

Eelnõu eesmärk on võimaldada taotleda naturalisatsiooni korras Eesti Vabariigi kodakondsus Eestis sündinud alla 15-aastastele lastele, kelle üks vanem või mõlemad vanemad on kas määratlemata kodakondsusega või kolmanda riigi kodanikud ning elavad Eestis püsivalt enne 20. augustit 1991. Muudatuse tulemusena saavad alla 15-aastaste laste vanemad, kes on elanud Eestis püsivalt enne 1991. aasta 20. augustit, taotleda lapsele Eesti kodakondsus ilma, et nad peaksid ka endale Eesti kodakondsust taotlema.