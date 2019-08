«Kes on Putin?» Kuidas Vene meediaväljaanne kajastas Putini võimuletulekut 20 aastat tagasi

Pole üllatav, et Putin – endine KGB spioon Saksamaal – on avalikuse jaoks vähetuntud. Ta esineb harva televisioonis ning tema oskused tõmmata poliitilisi nööre, jäädes samal ajal avalikuse pilgu alt varju on teeninud talle Venemaal halli kardinali maine.

Esmaspäeval televisiooni vahendusel edastatud teadaandes ütles Jeltsin, et Putin on see mees, kes riigi ühendab, viib lõpule majanduslikud reformid ning kes viib Venemaa uude aastatuhandesse. «Ta suudab ühendada need, kes taastavad Venemaa hiilguse 21. sajandil,» ütles President Boris Jeltsin.