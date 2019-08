Kodanik Toom mõistab Kremli vägivalla hukka, eurosaadik Toom mitte

Kolm päeva mõtlemisaega palunud Yana Toom teatas esmalt, et ei soovi kasutada väljendit «Putini režiim», kuid märkis, et Vene märulipolitsei kasutas keskvõimu vastaste protestijate suhtes liialt jõudu.

«Isegi võttes arvesse, et osad meeleavaldused olid sanktsioneerimata, jõu kasutus protestijate vastu oli selgelt ebaproportsiaalne,» ütles ta ja lisas, et inimese ja kodanikuna mõistab sellise mahasurumise hukka.

Kuid poliitikuna ta enda sõnul sellist käitumist hukka mõista ei saa, sest tal pole piisavat autoriteeti. «Selleks aga, et mõista hukka sellist käitumist poliitikuna, peab olema kõrge autoriteet, ehk siis selline track-record, mis selgelt näitab - poliitiliselt tuleb hukkamõist keskkonnast, kus protestijate peksmine pole mõeldav või vähemalt on igal juhul selgelt taunitav,» ütles ta.

Toomi sõnul see Eestis ja Euroopas alati nii ei ole ja viitas 2007. aasta pronksiööle ning 2018. aastal Prantsusmaal toimunud kollavestide meeleavaldusele. «Seega poliitikuna ma ei näe endal seda autoriteeti, et minu hukkamõist poleks vaid osa üldisest venevastasest kampaaniast,» ütles ta.

«Mul ei ole piisavalt informatsiooni, et midagi hukka mõista või mitte mõista, ma pole sellesse süvenenud. // Aga ma luban, et teen need asjad endale selgeks. Te saadate mulle päringu ja ma vastan teile sellele küsimusele, kas ma mõistan hukka Putini režiimi, andke mulle palun kolm päeva selleks,» teatas riigikogu valimistel Ida-Virumaal kõige enam hääli kogunud keskerakondlane kolmapäeval.