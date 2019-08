Hiinlasi aitavad tippülikoolidesse võltsitud saavutused ja altkäemaks

Tänavu USA ülikoole raputanud vastuvõtuskandaal näitas, kui kaugele on mõned pered valmis minema, et nende järeltulija pääseks soovitud õppeasutusse. Muu hulgas avastasid prokurörid, et üks Hiina pere oli andnud vastuvõtuametnikule 6,5 miljonit dollarit, et nende tütar pääseks Stanfordi ülikooli, teine pere oli käinud välja 1,2 miljonit dollarit lapse Yale’i pääsu eest.