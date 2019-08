Vald kinkis pere ainsa ligipääsu naabrile

Omanikuta on seni ka sama tee eelnevad lõigud, mis tähendab, et kui ka nende teejuppide äärsed maad erastatakse koos teega, tuleb pidada kõikidel teeäärsetel majapidamistel eri omanikega läbirääkimisi sama tee eri lõikude läbimiseks. Vald aga pole huvitatud nii väheste majapidamiste kasutatava tee pidamisest ning soovitab lahendada teekasutuse küsimusi servituudiga.

Ühel juuli lõpu õhtul sõitsid Sinijärved jälle maale. Nende suvekodu asub Lota külas, Tartust 70 kilomeetri kaugusel Valgamaal. Oma väravast sisse sõites märkasid nad, et täpselt nende aia vastu on pandud uued oranžid piiripostid. Need olid paigutatud nõnda, et kahelt poolt majade ja erastamata maadega palistatud väikese külatee nende värava tagune lõik jäi tervenisti teisele poole piiri, naabri vastse maa peale.

Sinijärved imestasid, kas tõesti on arvatud nende ainus ligipääs majale hoopis naabrile, kelle maja on seisnud aastakümneid tühjalt ning laguneb hoogsalt. Kusjuures sellele vastasmaatükile on võimalik pääseda ka teiselt poolt – vallale kuuluvalt suuremalt kruusateelt. Nende majani aga ühtegi teist teed ei vii.