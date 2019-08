Kuigi Barbi Pilvrele kuulub selles majas üks korter, siis pani see teade majaelanikud kulme kergitama. «Meil pole siin kellelgi eraldi parkimiskohta. Kuidas ta saab rentida midagi, mis ei kuulu talle? See on ühisomandis nagu pööning või kelder. Mõelge, kui ta paneks kuulutuse lehte, et üürib võõrastele tallinlastele välja hinnaga 120 eurot osa pööningust,» ütles maja elanik Tea Raidsalu ja lisas: «Tegemist pole Anne Tamme või Luule Kummiga – tegemist on arvamusliidriga.»