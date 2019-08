Metlev: see on poliitiline repressioon, mis on Eesti Vabariigis ennekuulmatu

«See on poliitiline repressioon, mis on Eesti Vabariigis ennekuulmatu. Isegi siseministeeriumi ametnikel ei ole infot!» kirjutas Metlev.

«Kui EKRE saab oma tahtmise ja Vaher vallandatakse pärast seda, kui ta täitis valitsuse soovi ja arvutas võimalike kärbete tagajärgi, mis EKREle ei meeldinud, siis on Eesti riik muutunud EKRE võimkonnas autokraatiaks ja põhiseaduse väärtused enam ei kehti seal. Keegi ei saa enam riigiteenistuses ausalt rääkida ja oma erialatööd korralikult teha ilma repressioone kartmata. Ma ootan Isamaa ja Keskerakonna seisukohta,» lisas ta.

Siseminister Mart Helme alustas politsei- ja piirivalveameti peadirektori Elmar Vaheri suhtes distsiplinaarmenetlust ning alates reedest on Vaheriga töösuhe peatatud.

«Nii nagu ma aru saan, on Elmar Vaher eile ka «Aktuaalses kaameras» valetanud, et tuleb suur koondamine. Mingit koondamist ei tule, mingisuguseid palgakärpeid ei tule, vastupidi, nagu täna valitsus otsustas, me suunasime terve hulga miljoneid päästeameti kordonite ja politseijaoskondade remontimiseks,» rääkis Helme ERR-ile.