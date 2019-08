Mart Helme: Elmar Vaher lõi mulle noa selga

Siseminister Mart Helme, olete peatanud või peatamas politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri teenistussuhet.

Jah, see «peatamas» on pigem õige. Sest ma natukene ülehindasin, eriti puhkusel olles, bürokraatlike protseduuride kiirust. Praegu tegelevad usinad ametnikud sellega, et kokku panna juriidiliselt vettpidavat dokumenti, ja see, kui kiiresti see tuleb – minu puhkuse ajal või kui tööle tulen järgmisel kolmapäeval –, seda ma ei oska öelda. Igal juhul see tuleb, see on selge.

Mis põhjustel?

Põhjuseid on terve rida. Üks asi on loomulikult see, et meil ei saa olla mingisugust usalduslikku koostööd pärast seda, kui ta mulle sisuliselt noa selga lõi. Keegi ei andnud Vaherile mingisuguseid juhtnööre ega korraldusi – nagu ta ka mulle püüdis selgeks teha. Eriti häbematu on valetada mulle näkku, nagu oleksin mina talle mingeid korraldusi andnud politseinike koondamiste osas. No see on ikka eriline häbematus! Mulle, kes ma tean, mis tegelikult toimunud on, niisugust asja näkku valetada.

Kuidas ta näkku valetas?

Näkku valetamine leidis aset telefonitsi, kui ma talle ütlesin, et meie usalduslik koostöö on lõppenud.

Helistasite talle täna enne tema kohtumist Martin Helmega?

Ma helistasin talle täna, ütleme niimoodi. Kohtusin temaga ka paar päeva tagasi ministeeriumis. Põhjus on väga lihtne. Sisuliselt käivitas Elmar Vaher infooperatsiooni, kuna meie viimasel kohtumisel oli meil küllaltki tuline debatt sisekaitsereservi, piirivalve reorganiseerimise, nende struktuuri juhtimissüsteemi teemal. Siin on ka – ütleme nii – riigisaladust puudutavaid asju. Ja nüüd ta siis otsustas, et ta laseb need asjad põhja, lekitades meediasse informatsiooni, nagu nõuaks valitsus 150 töökoha kaotamist ehk politseiniku koondamist samal ajal, kui käimas on kulukas uue struktuuriüksuse, sisekaitse reservi loomine ja piirivalve reorganiseerimine. Sisuliselt: millega tegeleb Elmar Vaher? Valitsusele vastutöötamisega, siseministrile vastutöötamisega, koalitsioonilepingus kokkulepitu mitte täitmisega. Ühele minu nõunikule ütles ta sõnaselgelt: teda ei huvita, mis on koalitsioonilepingusse kirjutatud, tema seda täita ei kavatse. Kui me kõik need asjaolud arvesse võtame, ma peaksin siis olema kuss ja vait ja siis sellega leppima ja ütlema, et «ei, Vaher on tore mees»!?

Vaadake, ma ei ole selline inimene. Kas ministeeriumi juhib siseminister Mart Helme või ministeeriumi ja valitsust Elmar Vaher? Vot see on niisugune väga põhimõtteline küsimus, ja ma siiski olen sel seisukohal, et ma olen valitsusse minnes saanud umbes 10 000 inimese hääled valimistel, mida Elmar Vaher ei ole saanud. Elmar Vaheriga on töölepingu sõlminud valitsus ja vabariigi valitsus saab selle töölepingu ka lõpetada. Aga loomulikult pean ma kõiki valitsuse liikmeid selles vettpidavalt veenma.

Kas valitsuse üksmeel selles osas on olemas? Millal kavatsete seda arutada?