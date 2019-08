Helir-Valdor Seeder: PPA tegevuses on pikemat aega probleeme olnud

«Tuleb välja selgitada, kas ühe või teise poole etteheited vastavad tõele, kas neil on mingisugust alust või mitte ja oma otsustes toetuda faktidele. Kui need on selged suheldes kõikide osapooltega, siis tuleb langetada ka otsused ja tegutseda edasi,» ütles Seeder.