Ratas: Vaher ja Helme kohtuvad kolmapäeval

«Mulle teeb heameelt, et olukord on pärast esialgseid liialt emotsionaalseid ja rutakaid käike rahunenud ning nii siseminister kui PPA peadirektor on avaldanud soovi sisulisele tegevusele orienteeritud koostöö taastamiseks. See on praeguses olukorras suur samm edasi,» teatas Ratas sotsiaalmeedias.