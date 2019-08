Urmas Viilma: erakondades ollakse riigi ja rahva jaoks olulisemates küsimustes üksmeelel, kuid see ei paista välja

«Tänasel poliitiliselt pingutatud taasiseseisvumispäeval on paslik meenutada, kui karm oli meie rahva jaoks 70 - 80 aasta eest vabaduse kaotamise hind – mitusada tuhat kommunistliku režiimi ohvrit, kellest paljud on seni nimedeta haudades. Siia lisanduvad kümned tuhanded sõja ja natsirežiimi ohvrid,» kirjutab Viilma.

Viilma leiab, et selle kõrval tundub praegune sõnelemine poliitikarindel naeruväärsena.

«Ei ole ju tegelikult karta, et meie riiklikku iseseisvust või rahva vabadust ja demokraatiat ohustab tõsiselt mõne juhtivpoliitiku harjumatult tahumatu ja otsekohene avalik sõnakasutus, mis paneb aeg-ajalt kõrvalseisjaid päid vangutama või piinlikkust tundma,» leiab Viilma.

«Tegelikult ollakse ju kõikides erakondades riigi ja rahva jaoks kõige olulisemates küsimustes üsna üksmeelel. Kuid see ei paista välja,» kirjutab Viilma.

«Minu meelest on praegu meile kõigile Eestis vaja, et kõikide erakondade juhid esineksid ühisavaldusega, mis kinnitaks üheselt, et endiselt ja üheskoos pühendutakse sellesama Eesti tulevikule, mille iseseisvus taastati 28 aasta eest. Ka tookord oli erinevate poliitiliste jõudude vastasseis häirivalt terav. Ometi suudeti jõuda kõige kriitilisemal hetkel kokkuleppele Eesti Vabariigi iseseisvus taastamises,» kirjutab Viilma.